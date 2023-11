Terni: scontro auto-scooter a Gabelletta. Soccorso un 49enne

LE FOTO

Incidente stradale nella mattinata di lunedì nella zona nord di Terni, fra via Gabelletta e strada di Porete. L’impatto è stato fra un’autovettura Fiat Idea condotta da una donna ternana di 64 anni (S.P. le sue iniziali) e uno scooter con in sella un 49enne originario della Lituania (R.G.). Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, finito a terra e soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale: le sue condizioni, comunque, non preoccupano. Sul posto per rilievi e gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni, insieme agli operatori di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.