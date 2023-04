Terni, Settecani: «Non siamo cittadini di serie B»

Più se ne parla e meno si risolve la situazione. E dalla periferia ternana si alza un nuovo sos, non il primo per questa zona: ulteriore grido di allarme dall’area di strada di Settecani, tra Collescipoli e Ponte San Lorenzo. A creare più di qualche malumore sono le condizioni del manto stradale: ‘dissesti’, buche e la necessità di fare massima attenzione per evitare danni alle auto. «Non è possibile che non si faccia almeno un minimo intervento. Non siamo cittadini di serie B», la lamentela di un cittadino. Già negli scorsi anni era stata denunciata la sensazione di abbandono da parte delle istituzioni.

