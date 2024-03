Terni: si abbatte contro un’auto in sosta e danneggia l’impianto gas di un’abitazione

LE FOTO

Incidente stradale nella notte fra sabato e domenica, poco prima della mezzanotte, in strada di San Carlo a Terni. Il conducente di un’autovettura Mercedes Classe A ne ha perso il controllo, finendo contro un’altra autovettura – una Peugeot 106 – ferma in sosta a lato della carreggiata e senza persone a bordo. In seguito all’impatto la Peugeot è andata a colpire la tubatura del gas che alimenta un’abitazione privata, con conseguente perdita. Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e gli addetti di Asm per procedere alla messa in sicurezza e al ripristino: operazioni che hanno comportato la chiusura per circa un’ora e mezza del tratto di strada di San Carlo dove è avvenuto il sinistro. Per rilievi e gestione della viabilità c’erano gli agenti della polizia Locale di Terni con gli addetti Area Sicura per la pulizia della carreggiata invasa dai detriti. Da quanto risulta, il conducente della Mercedes è rimasto illeso.