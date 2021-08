Terni, si accorge che l’auto sta prendendo fuoco ed evita il peggio

Autovettura in fiamme nella prima serata di domenica in via Merlino di Filippo, a Terni, zona San Rocco. Si tratta di una Mercedes vecchio modello che ha preso fuoco mentre, condotta da un uomo, procedeva in direzione Stroncone. Il conducente, resosi conto del principio di incendio, ha accostato ed è sceso, evitando guai peggiori. Nell’accaduto, nessuno si è fatto male. Il veicolo, ovviamente, è rimasto seriamente danneggiato. Sul posto per domare il rogo e ripristinare le condizioni di sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni.

