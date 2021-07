Terni, si barrica nel grattacielo: fermato dalla polizia e ricoverato

Momenti concitati nella tarda mattinata di martedì a Terni, in particolare presso il condominio al civico 25 di viale Curio Dentato, per un soggetto – un uomo di circa 50 anni – che, in evidente stato di alterazione, si è barricato all’interno dell’ascensore del grattacielo, fermo al 14° piano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato – Digos e squadra Volante -, vigili del fuoco di Terni e operatori del 118. Dopo lunghe e faticose operazioni, l’uomo – già noto alle forze di polizia – è stato fatto uscire dall’ascensore e quindi bloccato e consegnato alle cure del 118 per il successivo trasporto in ospedale: probabile il Tso. Secondo quanto ricostruito, dopo aver alloggiato nella notte presso un albergo cittadino, martedì mattina aveva pagato regolarmente il conto ed era uscito, iniziando piuttosto presto a creare qualche problema in giro per la città. Viale Curio Dentato è stata per lui l’ultima tappa ed ora si trova in ospedale.

