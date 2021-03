Terni, si è spento Gigi Patrizi Zingarini

Lutto a Terni nel mondo del commercio cittadino: si è spento lunedì, a 74 anni appena compiuti, Luigi (Gigi) Patrizi Zingarini, già titolare dello storico negozio di arredamento Zingarini. Era ricoverato da diversi giorni all’ospedale Santa Maria. L’attività commerciale – avviata dallo zio, il cavaliere Aniceto Zingarini – era stata dapprima a corso Tacito, poi per decenni in via Faustini, sempre nei pressi del corso, e infine nella zona di via Angeloni, ultima sede prima della chiusura, avvenuta pochi anni fa. Tanti i ternani (e non solo) che nel tempo si sono affidati a ‘Gigi’ Zingarini per arredare le proprie case con mobili di valore e dallo stile sempre classico e ricercato, ma anche per acquistare tappezzerie, articoli da regalo e oggetti d’arte. Patrizi Zingarini – che lascia i figli Francesco e Giovanna – era conosciuto in città anche per la sua militanza politica nelle fila della destra. La redazione e l’editore di umbriaOn si uniscono al cordoglio per la sua scomparsa.

Condividi questo articolo su