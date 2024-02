Terni: si parla di ADHD e affettività con alcuni massimi esperti

Si terrà venerdì 16 febbraio, dalle ore 16.30 presso il caffè letterario della biblioteca comunale di Terni, l’evento denominato ‘Hyper Attivo Amore 2′ e realizzato da AIFA – Associazione italiana famiglie ADHD, con la collaborazione della Fondazione Fulvio Sbrolli e il patrocinio del Comune di Terni. Durante l’incontro – la partecipazione è gratuita e senza prenotazione – si parlerà di amore in relazione al disturbo da deficit di attenzione e iperattività, in particolare all’impatto che l’ADHD può avere nelle coppie in adolescenza e nella prima età adulta. Il tema sarà approfondito insieme a professionisti della salute mentale che si alterneranno con personaggi dello spettacolo, della cultura e dell’arte. Protagoniste saranno anche le testimonianze di persone con ADHD. In Umbria le stime di prevalenza (elaborazione di AIFA APS secondo le prevalenze del DSM5 e i dati di popolazione Istat al 1° gennaio 2023) indicano circa 18 mila persone con ADHD, dai 6 ai 67 anni di età. Circa 4.500 minori tra i 6 e i 17 anni e circa 13.400 adulti tra i 18 ed i 67 anni. «Hyper-Attivo Amore 2, nel contesto degli eventi Valentiniani – afferma Patrizia Stacconi, presidente di AIFA Aps – si rivolge a tutti per far comprendere come l’ADHD, non diagnosticato e non trattato, possa compromettere le relazioni familiari e di coppia». «’Hyper-Attivo Amore 2’ tenta di diffondere la conoscenza sull’ADHD uscendo dallo schema scuola, famiglia, servizi sanitari – aggiunge Paolo De Luca, referente Umbria di AIFA – focalizzando l’attenzione sul possibile impatto del disturbo nelle relazioni di coppia e diminuire i rischi di effetti negativi». L’evento sarà preceduto, alle ore 15, da un incontro con Pietro De Rossi, psichiatra dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, aperto a tutti ma dedicato in particolare a persone con ADHD, ai familiari e agli insegnanti, durante il quale lo specialista risponderà per un’ora alle domande poste dai convenuti.

