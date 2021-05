Si sono persi mentre erano in zona della montagna della Croce, nell’area nord della città, e hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco di Terni. L’intervento del 115 è scattato nel pomeriggio di domenica per aiutare due escursionisti: per loro nessun problema fisico. Per accelerare le operazioni di recupero c’è l’utilizzo dell’elicottero Drago.

Condividi questo articolo su