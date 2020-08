Terni, si toglie la vita con un colpo di fucile nella notte

Dramma nella notta fra sabato e domenica – intorno alle ore 3 – a Terni, in via Mario Pratesi (zona Campitello). Un uomo di 80 anni, ternano, si è infatti tolto la vita con un colpo di fucile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante di Terni, i vigili del fuoco ed anche i medici della Usl Umbria 2. Chiara la dinamica dell’accaduto, finito all’attenzione dell’autorità giudiziaria nella persona del pm Raffaele Pesiri che ha già messo la salma a disposizione dei familiari dell’uomo per il successivo rito funebre.

Condividi questo articolo su