Terni: Simonetta a 60 anni si rimette in gioco grazie ad un’impresa al femminile

di Francesca Torricelli

Una storia imprenditoriale al femminile è quella che ritorna, più volte, nella vita di Simonetta Cavallari. Che ha voluto raccontarla ad umbriaOn «per valorizzare, se ancora ce ne fosse bisogno – dice – l’impegno delle donne nel mondo del lavoro e parlare di qualcosa di positivo, di attività che vengono rilevate e non sempre di chiusure e di cose negative».

La storia della sua famiglia

Simonetta ha 60 anni ed è ottica optometrista. «Mia nonna agli inizi del 1900 fu la prima donna ottica a Terni ad aprire un’attività, nella quale ha poi lavorato mia madre e infine io, gestendola fino al 2010. In quegli anni la mia passione, il mio lavoro, non mi davano più ciò per cui avevo studiato: la professionalità barattata con un commercio fatto di sconti era diventato penalizzante per me. Quindi ho deciso di chiudere e prendermi un periodo di pausa e di riflessione. Ho continuato a specializzarmi nel mio lavoro seguendo dei corsi di aggiornamento, fino all’anno scorso quando il mio lavoro, il contatto con i clienti e le soddisfazioni che mi davano, iniziavano davvero a mancarmi».

Rimettersi in gioco

A luglio del 2023 «Sara Battisti, imprenditrice 32enne di Rieti ha deciso di prendere in gestione l’ottica Salmoiraghi & Viganò di corso Tacito, a Terni, e mi ha dato la possibilità di rimettermi in gioco alla mia età. Lo staff di questa attività è composto interamente da donne, a partire da lei che lo gestisce insieme ad un’altra attività a Rieti. Grazie a Sara che ha creduto in Terni, rivalutando un’attività ed evitando l’ennesima chiusura, anche io posso proseguire nel mio lavoro e nella mia più grande passione».