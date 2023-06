Terni, gravi violazioni: stop per un barbiere. Nei guai anche titolare di un ristorante etnico

Sospensione dell’attività imprenditoriale, sanzioni amministrative ed ammende per un totale di 10 mila euro. Più la denuncia del titolare in stato di libertà alla procura della Repubblica: questo l’esito di un controllo dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Terni per un negozio dedito ad acconciature e barber shop gestito da un cittadino di origine africana.

I problemi e il ristorante etnico

I militari si sono attivati nell’ambito del contrasto al ‘lavoro nero’-irregolare e ulteriori verifiche. L’Arma parla di «gravi mancanze relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e scorretto utilizzo di impianto di videosorveglianza» in quanto senza la prescritta autorizzazione. C’è poi la denuncia in stato di libertà – la motivazione è la stessa – nei confronti del titolare di un’attività di ristorazione etnica/asiatica: in questo caso c’era anche la presenza di un lavoratore ‘in nero’ e le sanzioni totali sono per 5 mila euro.

Orvieto

Infine nel mirino dei carabinieri è finita una ditta agricola dell’orvietano gestita da italiani: con loro c’era un lavoratore extracomunitario irregolare sul territorio ed il titolare è stato denunciato a piede libero. Con sanzione per 5 mila euro.