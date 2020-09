Terni, spaccia cocaina: nei guai una 30enne

Il controllo è scattato nella notte fra domenica e lunedì, dapprima personale e poi con la perquisizione domiciliare. In camppo i carabinieri del comando stazione di Terni che hanno denunciato a piede libero una donna – 30enne originaria della Bulgaria e residente nel ternano – per detenzione di droga a fini di spaccio. La donna è stata trovata in possesso, complessivamente, di circa 7 grammi di cocaina, 60 di sostanza da taglio, un bilancino elettronico di precisione, bustine per confezionare e dosi e circa 200 euro in contanti. Dopo gli accertamenti, è scattata la segnalazione alla procura di Terni.

