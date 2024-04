Terni: spaccia nel parcheggio della palestra. Trovato con 100 grammi di cocaina e 3.500 euro

Il blitz è scattato nel parcheggio di una palestra di Terni, zona Campitello, nel pomeriggio di giovedì. In azione i finanzieri del Gruppo di Terni che hanno arrestato un 24enne di nazionalità albanese – D.F. le sue iniziali -, in Italia con un visto turistico e domiciliato a Terni presso una casa-vacanze. I militari del colonnello Mauro Marzo, comandante provinciale della Guardia di finanza di Terni, sono entrati in azione quando hanno capito che il giovane aveva appena ceduto una dose di cocaina ad un noto consumatore locale, poi segnalato in prefettura come assuntore. Scontate le perquisizioni, personale e domiciliare, e presso la casa-vacanze i finanzieri del Gruppo di Terni hanno trovato un involucro pieno di cocaina, due telefoni cellulari, un tablet, due bilancini e altro materiale per confezionare le dosi da spacciare. In totale sono stati sequestrati 103 grammi di cocaina e 3.485 euro, frutto – secondo gli inquirenti, con l’arrestato messo a disposizione del pm Giorgio Panucci – dell’attività illegale condotta in città. A seguito dell’udienza di convalida che si è tenuta venerdì mattina in tribunale, il giudice Francesco Maria Vincenzoni ha convalidato quanto eseguito dalle Fiamme Gialle, applicando nei confronti del 24enne la misura del divieto di dimora a Terni. La procura, di contro, aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Udienza di merito il prossimo 9 maggio, con il giovane albanese difeso dall’avvocato Leonardo Proietti del foro di Terni.

