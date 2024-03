Terni: super Pasqua al bar Cesarini. Vinti 100 mila euro

Maxi vincita mercoledì pomeriggio al Bar Cesarini di via Narni, a Terni. Una signora, cliente abituale dell’attività e residente in zona, ha vinto ben 100 mila euro al Gratta e Vinci. «Non ci voleva credere – dice Fabio Cesarini, titolare del locale insieme alla sorella Valentina – e ci ha anche chiesto aiuto per controllare bene il biglietto. ‘Guardate voi, guardate voi’ ci ha detto, tanta era l’emozione e l’incredulità». Poi le lacrime e il pomeriggio del Bar Cesarini è stato invaso dalla gioia della fortunata giocatrice. Non si tratta comunque della prima vincita importante nel noto locale di via Narni, perché nel 2008, sempre al Gratta e Vinci, un biglietto era valso ben 500 mila euro – prima vincita del genere in Umbria – al fortunato che lo aveva acquistato.

Condividi questo articolo su