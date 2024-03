Terni: svaligiato negozio di telefonia in pieno centro. Bottino di migliaia di euro

«Non c’è che dire, ci hanno fatto proprio un bel regalo di Pasqua». È sconfortato il titolare di Genius Lab, negozio che si trova all’angolo fra piazza Dalmazia e via Botticelli, nel pieno centro di Terni, e che si occupa di vendita e assistenza di smartphone, tablet e pc. Nella notte fra venerdì e sabato, il tutto sarebbe avvenuto fra le ore 3.30 e le 4, ignoti si sono introdotti nel locale, portandosi via il fondo cassa – poco meno di 800 euro – e numerosi telefoni cellulari. Per un bottino che, in prima battuta, è stimato in diverse migliaia di euro, circa 10 mila. La brutta scoperta è avvenuta sabato mattina intorno alle ore 8.15, quando i titolari sono andati ad aprire l’attività che si occupa, oltre che della vendita, anche della manutenzione degli apparati tecnologici più utilizzati dalle persone. Il ladro – uno quello ripreso dalle telecamere di sicurezza dell’esercizio, ma non si esclude la presenza di complici all’esterno – è entrato dall’ingresso principale dopo aver manomesso la serranda elettronica. Ci è riuscito spaccando la parte esterna del meccanismo, disabilitandolo e tirandola su fino a metà, creando così lo spazio necessario per entrare nel negozio. Una volta dentro, si è portato via i soldi presenti in cassa – 740 euro – e diversi telefoni, molti dei quali nuovi e costosi, lasciando le vetrine ‘spoglie’. Poi la fuga con il bottino. Le indagini sono scattate sabato mattina quando l’accaduto è finito all’attenzione dei carabinieri del comando provinciale di Terni, poi sul posto con personale della Sezione operativa per procedere ai rilievi. Al vaglio, oltre a quanto acquisito in loco dai militari dell’Arma, anche le immagini delle telecamere che potrebbero restituire – almeno così si spera – elementi utili per risalire al responsabile o ai responsabili del ‘colpo’. Un furto che, come sempre capita in questi casi, ha portato con sé danni, ammanchi, disagi, costringendo l’imprenditore a riorganizzare le proprie giornate – anche queste festive – per gestire l’attività a fronte di un imprevisto così pesante.

