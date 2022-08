Terni: «Un guasto alla tubatura potrebbe costarmi quasi 4 mila euro»

«Un guasto alla tubatura che potrebbe costarmi quasi 4 mila euro. Il tutto aggiunto agli enormi danni che mi sta causando da circa un mese più lo spreco enorme di acqua». È quanto denuncia un cittadino ternano residente in via del Modiolo, a Campomaggiore.

Il gusto

«Il gusto alla tubatura all’interno della mia proprietà – spiega – è avvenuto più o meno un mese fa e appena me ne sono accorto ho immediatamente contattato il Sii per chiudere aiuto. Dopo pochi giorni sono arrivati i tecnici Asm per fare un sopralluogo e mi hanno spiegato che i contatori e la conduttura si trovano in una proprietà privata e che quindi loro non sarebbero potuti intervenire. La loro proposta a quel punto è stata quella di portare la conduttura fuori dalla proprietà e quindi in strada e che per fare questo io dovrei spendere 3.700 euro».

Grande danno economico

Ovviamente, aggiunge il signore, «io non ho la possibilità di affrontare una tale spesa. Non è possibile che nessuno riesca a darmi una mano per sistemare questo inconveniente che già mi sta costando un patrimonio. L’acqua continua a uscire da giorni, ormai ha rovinato tutta la pavimentazione che ho in giardino ed è arrivata in strada. Non posso chiudere l’acqua perché ovviamente in casa ci serve e non voglio immaginare quando ci arriverà la bolletta».