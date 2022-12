Terni: reunion di classe dopo 65 anni. Tra festa e il ricordo di chi non c’è più

Ritrovarsi di nuovo a distanza di 65 anni dall’anno scolastico 1957/1958, quando gli allora giovanissimi studenti frequentavano la prima media – ora al suo posto c’è l’elementare Anita Garibaldi – del corso C. La reunion si è svolta all’istituto professionale ‘Sandro Pertini’ e, successivamente, la rimpatriata si è chiusa in un ristorante della prima periferia di Terni: «C’è stato un tuffo nel passato ricordando alcuni fatti avvenuti: l’influenza asiatica 1957 – ricordano i protagonisti – che procurò in Italia 30mila morti; il 4 ottobre 1957 viene lanciato nello spazio la prima navicella Sputnik; Olivetti nel 1957 assembla i primi calcolatori; il 3 febbraio 1957 nasce Carosello, utilizzato per fare pubblicità ai prodotti commerciali; il 7 dicembre 1958 inaugurazione del primo tratto di autostrada del Sole da Milano a Parma; nel 1958 viene creato il primo chip». Medico condotto, pediatra, dirigente scolastico, dirigente Telecom, rappresentante di prodotti commerciali, tecnici dell’Ast, architetto, geometra, periti industriali, assicuratore, imprenditore edile, pittore, ma anche un procuratore e agente Fifa del calcio etc. tra le attività dei classe 1946 coinvolti.

Il ricordo

Hanno partecipato Salvatore Americo, Giancarlo Archimi, Carlo Armeni, Renato Capitanucci, Fabio Dominici, Sergio Fazi, Perseo Filabbi, Sileno Guerra, Gianni Iacaroni, Flavio Maitini, Renzo Panico, Teodoro Radico, Giacomo Sansoni, Antonio Sposini, Giocondo Talamonti Vladimiro Trastulli e Giuliano Zambernardi. Nel corso della reunion sono stati ricordati coloro che non ci sono più: Antonio Morettini, Franco Antonini, Ernesto Bronzetti, Wladimiro Felici, Silvano Spaziani, Sergio Evangelisti ed i docenti Maria Grazia Fornaci, Gino Petrucci, Luigi Marras e Maria Pia Medori.