Terni, rinnovo/rilascio patenti: stop bollettini postali dal 1° aprile

Novità per la modalità di pagamento dei bollettini postali per le patenti di guida. Ne dà notizia il servizio di medicina legale della Usl Umbria 2: dal 1° aprile si cambia.

Cosa succede: stop bollettini postali

Da aprile stop – informa l’azienda sanitaria locale – alla «modalità di pagamento dei diritti della motorizzazione civile sia per il rinnovo che per il rilascio delle patenti. Da tale data non potranno quindi più essere accettati in alcun modo i bollettini postali». Si dovrà procedere con «ricevuta di versamento di 16,00 euro sul C/C n.4028 intestato al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili da effettuarsi mediante il sistema di Pagamento PagoPA» e «ricevuta di versamento di 10,20 euro sul C/C n.9001 intestato al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili da effettuarsi mediante il sistema di Pagamento PagoPA». QUI ulteriori informazioni.