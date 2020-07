Terni, via alle attività estive curate ‘Afad’

Il 28 luglio sono partite a Terni le attività estive curate da ‘Afad’. «Il ringraziamento più grande – sottolinea la presidente Delfina Dati – va alla fondazione Carit per aver creduto anche quest’anno nel progetto dell’associazione. Quest’anno a causa del covid non verrà strutturato nessun campus, ma si è ritenuto comunque utile dare supporto alle famiglie e ai bambini/adolescenti fornendo educatori della cooperativa Helios con la quale collaboriamo».

Il progetto

Gli educatori affiancheranno i bambini/adolescenti dalle 8.30 alle 12.30 per 15 giorni lasciando la famiglia libera di scegliere se utilizzare il supporto in modo individuale per raggiungere piccole autonomie che verranno concordate con la psicologa Miriam Pinnella, referente del progetto, oppure avvalersi dell’operatore per frequentare i campus estivi della città. Verranno avviati poi a settembre una serie di incontri, con la collaborazione della psicologa Giulia Commissari, al fine di supportare le famiglie in vista della ripresa delle attività scolastiche e per discutere della problematica covid. Quest’anno verranno coinvolti 15 minori con disabilità, particolare attenzione è stata rivolta ai bambini sotto i 7 anni, perché per loro i servizi pubblici (nonostante le tante sollecitazioni da parte della nostra associazione) non hanno previsto nessuna attività.