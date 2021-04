Terni, via Flagiello: metri di rifiuti

Una situazione già nota da tempo e che regala sempre uno spettacolo indecoroso in un’area nascosta – ma non troppo – tra Maratta e Sabbione, già bonificata in passata e poi riaperta. Siamo in via Flagiello, a poche decine di metri dall’impianto di Terni Biomassa: è qui che qualche mano incivile ha deciso di abbandonare un bel po’ di rifiuti in più punti. Cibo, materassi, giochi, plastica, monitor e per non farsi mancare nulla anche una vecchia auto incidentata lasciata a ridosso della strada. C’è di tutto in definitiva. Un ‘isola’ di degrado. Purtroppo non l’unica tra il centro e la periferia.

