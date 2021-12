Terni, via Montanara ritrova il ‘suo’ presepe

Da circa vent’anni Alvaro Chieruzzi e Franco Mancini ‘regalano’ al loro condominio di via Montanara 25, nel quartiere San Giovanni a Terni, un presepe interamente realizzato a mano. Negli ultimi due anni, a causa dell’emergenza sanitaria, Alvaro e Franco avevano dovuto sospendere questa passione.

Torna il presepe

Quest’anno però sono tornati all’opera e mercoledì 8 dicembre hanno inaugurato il presepe con tutti i condòmini, un’opera che trova posto nel porticato del palazzo, accompagnata da un albero e addobbi a cui altri hanno contribuito, il tutto rispettando le normative anti-Covid. «In questo periodo difficile – raccontano – dove il Covid ha mietuto molte vittime, sopratutto i più anziani, non ci siamo avviliti o impauriti anzi, abbiamo cercato di portare un po’ di normalità ormai persa da qualche anno. Quella normalità che aiuta un po’ tutti a vivere queste feste in serenità e soprattutto con speranza». Alvaro, Franco e i condòmini di via Montanara 25 invitano tutti a visionare il presepe per animare una festa incentrata sulla creazione artigiana.