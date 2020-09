Terni, via Tre Venezie: bimbo coinvolto in un incidente

La polizia Locale di Terni sta cercando un bambino che intorno alle ore 12 di sabato 19 settembre, in via Tre Venezie, è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre attraversava la strada all’uscita della scuola. Nel sinistro un’autovettura – che il Comando sta individuando attraverso gli elementi raccolti – ha presumibilmente urtato la bicicletta del bambino, poi caduto a terra. Lo stesso, dopo l’accaduto, si è allontanato senza la necessità di soccorsi ma, per la ricostruzione puntuale dell’accaduto, è importante che i genitori contattino il Comando di polizia Locale di Terni al numero telefonico 0744.426000.

