Terni, volontari ripuliscono largo Frankl dalle erbacce

Intervento congiunto, venerdì pomeriggio a largo Frankl a Terni, da parte di Mi Rifiuto, Retake e Contagio per ripulire il piazzale da rifiuti ed erbacce infestanti cresciute in maniera incontrollata.

«Manteniamo pulita la città»

«Oggi abbiamo preso ‘di petto’ largo Frankl, uno spazio molto bello della città, purtroppo però pieno di erbacce e coriandoli rimasti dal carnevale. Un lavoro un po’ faticoso svoltro da oltre venti persone per dimostrare, ancora una volta, quanto sia importante assumere comportamenti rispettosi verso l’ambiente, quanto poco basti per contribuire a migliorare le condizioni di un’area, per altro, molto frequentata da grandi e piccoli, quanto sia decisivo il contributo che ogni singolo cittadino può dare Ripulire, per noi, significa anche mostrare a tutti quanto fosse sporca una determinata zona e quanto siamo tutti, ormai, abituati a questa condizione di degrado diffuso. Noi reagiamo con la partecipazione attiva, sentendoci parte integrante di una collettività che deve riscoprire sempre di più l’attaccamento con la propria terra».