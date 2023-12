Terremoto: scosse fra Orvietano e Spoleto. Scatta chiusura scuole

Articolo in aggiornamento

Scossa di terremoto alle ore 21.06 di mercoledì nell’Orvietano: è stata registrata con epicentro fra Allerona e Castel Viscardo, in provincia di Terni, per una magnitudo stimata di 3.6 e una profondita di 10,6 chilometri. Alle ore 21.32 i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni rendono noto che non risultano richieste di intervento né di informazioni alla sala operativa: la scossa è stata comunque nitidamente percepita dalle popolazioni prossime all’epicentro, tanto che il teatro ‘Mancinelli’ di Orvieto, dove era in corso uno spettacolo della stagione teatrale, è stato evacuato. In serata il Comune di Orvieto ha reso noto che «in seguito all’evento sismico, al fine di consentire le verifiche strutturali degli edifici scolastici, giovedì 7 dicembre le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale di Orvieto rimarranno chiuse».

Chiusura anche a Spoleto

Anche a Spoleto, epicentro di uno sciame sismico che ha fatto registrare la scossa più forte (magnitudo 3.0) alle ore 3.23 di giovedì, il sindaco Andrea Sisti ha deciso per la chiusura delle scuole. «A seguito degli eventi sismici che dalle ore 14 di mercoledì 6 dicembre stanno interessando il territorio comunale (oltre 30 scosse di terremoto con magnitudo fino a 3.0 della scala Richter) – spiega una nota del Comune -, il sindaco di Spoleto ha deciso, per la giornata di giovedì 7 dicembre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e, in genere, le attività per i minori, compresi i servizi educativi 0-3 anni (asili nido pubblici e privati) ed i centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti».