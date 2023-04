‘The Rock Opera’: successo a Marsciano, ora si punta a Carsulae

Altra serata di successo per ‘1971 The Rock Opera’, il musical ‘made in Terni’ – dedicato all’anno d’oro del rock mondiale – che venerdì sera è andato in scena al teatro Concordia di Marsciano. I nove musicisti si sono esibiti davanti a un pubblico attento ed entusiasta che ha cantato le canzoni indimenticabili per chi ama il rock classico degli anni ’70. Il pubblico proveniente dall’area perugina ha sciolto i suoi freni ascoltando Life on Mars di Davide Bowie, momento nel quale decine di telefoni hanno ripreso l’esibizione. Lo spettacolo continuerà a girare e la prossima data è l’8 luglio nello scenario unico del teatro romano di Carsulae.

