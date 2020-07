Tiro a volo paralimpico, l’Umbria e Terni si distinguono

Mentre è in corso di svolgimento l’Italian Open 2020 presso il tiro a volo Umbriaverde di Massa Martana (Perugia), a cui partecipano oltre 250 tiratori provenienti da nove Paesi, su intuizione di Gianni Fabrizi, delegato per lo sport paralimpico Fitav dell Umbria nonché tecnico provinciale del Cip di Terni, un campo da tiro al volo è stato interamente dedicato all’open day paralimpico dove sette neofiti hanno provato l’emozione di cimentarsi nel ‘para trap’ sotto il controllo del tecnico nazionale Benedetto Barberini.

Sinergia

A fare gli onori di casa, il presidente nazionale Fitav Luciano Rossi il quale ha espresso soddisfazione per l’evento e rimarcato la sensibilità che da sempre contraddistingue la Fitav verso il mondo para trap avendo instaurato una fattiva collaborazione con il Comitato italiano paralimpico. Soddisfazione inoltre è stata espressa dalle massime autorità sportive presenti: il presidente regionale del Coni Domenico Ignozza, il vice presidente Moreno Rosati, il delegato provinciale del Coni di Terni Francesco Tiberi, il presidente regionale del Cip Umbria Gianluigi Tassi, il delegato provinciale del Cip di Terni Tommaso Strinati e il presidente del Panathlon di Terni, Benito Montesi.

Massima soddisfazione

«Il progetto del tiro al volo paralimpico è uno dei tanti fiori all occhiello della nostra federazion», ha detto il presidente della Fitav Luciano Rossi. Gratitudine verso l’organizzazione è stata espressa anche dal Ct para trap Benedetto Barberini, rimasto meravigliato in positivo dall’approccio dei sette nuovi aspiranti atleti che mai prima d’ora avevano imbracciato un fucile da tiro. Infine un ringraziamento doveroso è stato espresso da Gianni Fabrizi verso la Fitav, tutte le autorità sportive presenti, il Ct Barberini e soprattutto i sette neofiti provenienti da Greccio (Rieti), Perugia, Orvieto e Terni. Alla luce del successo riscontrato, lo stesso Fabrizi, in sinergia con la Fitav ed il Cip, ha lanciato l’iniziativa di organizzare un secondo open day da svolgersi durante il campionato italiano di para trap presso il tiro a volo Laterina di Arezzo dal 4 al 6 settembre prossimi.