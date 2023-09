Todi, 4° OktuderFest in arrivo: piazza del Popolo a tutta birra

Sta per tornare uno degli eventi più attesi nel Tuderte. Dal 15 al 17 settembre c’è la 4° edizione dell’OktuderFest, la ‘fiera’ della birra e non solo: le iniziative di svolgeranno in piazza del Popolo. «Oltre ad essere una ghiotta occasione per appassionati ed intenditori di birra, l’Oktuderfest si riserva il titolo di fiera, rappresentando un momento di incontro tra produttore e operatori nel settore», spiegano gli organizzatori. La giornata debutto sarà caratterizzata dall’inizio ufficiale all’erogazione della birra, poi nelle giornate a seguire i birrifici artigianali in lizza si sfideranno per vincere il titolo. Spazio poi a musica, momenti per i più piccoli, conferenze e giochi dalle 17 in avanti.

