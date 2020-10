Todi, 40enne investita nel punto senza luce: appello al comune

Grave incidente nella serata di martedì, intorno alle 19, a Ponterio di Todi, dove una donna 40enne è stata investita da un’auto in via Tiberina, in un punto – denunciano alcuni cittadini – dove non c’è la necessaria visibilità. Per fortuna la donna, trasportata all’ospedale di Perugia, sta meglio ed è stata dichiarata fuori pericolo.

I rami fanno ombra sulla strada

Il lampione pubblico che dovrebbe illuminare la strada in quel tratto è stato letteralmente inglobato all’interno di un albero, i cui rami e foglie coprono il fascio di luce, facendo ombra sulla strada. La segnalazione, partita dai social, è arrivata sui tavoli del comune e già nel pomeriggio è stata preannunciata una relazione alla Provincia di Perugia (la strada, via Tiberina, è infatti provinciale) con segnalazione urgente per la potatura della pianta.

Non solo l’illuminazione

Ma c’è chi non si limita all’illuminazione carente, sottolineando (sempre via social) che il semaforo è disattivato da anni e che lungo la strada vengono parcheggiate auto dove non dovrebbero esserci il che costituisce intralcio. Infine il richiamo anche agli automobilisti, per l’elevata velocità in quel punto.