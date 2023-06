Todi, danneggia vetrina in centro: denunciato un giovane

Ha danneggiato una delle vetrine del centro storico di Todi nella notte tra il 20 ed il 21 giugno. La polizia Locale di Todi non ci ha messo molto ad individuare l’autore dell’atto vandalico: denunciato un giovane grazie alle telecamere dell’impianto di videosorveglianza. Le verifiche sono tuttavia ancora in corso per stringere il cerchio sui componenti del gruppo di ragazzi sospettati di aver compiuto più gesti del genere su segnaletica stradale, pubblica illuminazione e panchine delle aree verdi. «Ringrazio il comandante Giuseppe Padricelli e tutta la polizia Municipale per l’operazione appena compiuta», il commento del sindaco Antonino Ruggiano. «L’esortazione è quella di alzare ulteriormente la guardia contro atteggiamenti che non devono essere più minimamente tollerati».

