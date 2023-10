Todi: frontale a Ponterio. Tre feriti, anche una madre con la figlia 13enne

Serio incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì, intorno alle ore 14, lungo la strada statale 79 Bis a Todi, nei pressi della stazione ferroviaria di Ponterio. L’impatto, frontale, è stato fra due autovetture: una Ford Focus con a bordo una donna di 44 anni e la figlia di 13 anni ed una Citroen condotta da un 50enne. Tutti sono stati soccorsi dal 118 della postazione di Todi-Pantalla-Marsciano e le prime due sono state trasportate in codice giallo all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Il 50enne è stato invece trasportato, sempre in ‘codice giallo’, all’ospedale di Pantalla. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Todi e i carabinieri del locale comando compagnia per i rilievi e la gestione della viabilità.

