Transizione energetica: i periti industriali di Terni a convegno

L’Ordine dei periti industriali di Terni e provincia, presieduto da Sandro Gabriele, organizza il convegno intitolato ‘Sicurezza e transizione energetica. Un dovere per l’Italia. L’evento si terrà venerdì 7 ottobre, dalle ore 9, presso l’aula magna di Arpa Umbria in via Dalla Chiesa, a Terni. «Il progetto – spiega una nota dell’Ordine – nasce da un’idea dello stesso Sandro Gabriele, accolta con entusiasmo dal professor Federico Rossi, ordinario di fisica tecnica ambientale presso l’università degli Studi di Perugia, che

modererà il convegno. Verrà presentato uno studio tendente a reperire fonti energetiche green a costi contenuti, partendo dal nucleare sicuro per arrivare all’idrogeno. Il risultato di questo lavoro di equipe verrà consegnato al senatore Marco Scurria che lo presenterà al Governo. Il senatore, inoltre, relazionerà sullo stato della normativa vigente in materia e sui possibili sviluppi. Oltre ad importanti relatori, presenzieranno anche Valeria Cardinali (direttrice Confapi Perugia) e Cesare Cesarini (direttore Confapi Terni)». Di seguito il programma del convegno.

9.00-9.30 – Apertura lavori e saluti istituzionali

Sandro Gabriele, presidente Ordine dei oeriti industriali di Terni e provincia

Luca Proietti, direttore generale Arpa Umbria

Maurizio Oliviero, rettore dell’università degli Studi di Perugia

Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni

Riccardo Morelli, Confindustria Umbria

9.30-10.00 – Il diritto del clima: le fonti e il climate change litigation

Daniele Porena, professore ordinario di diritto pubblico UniPg

10.00-10.30 – Lo scenario energetico alla base del Pniec

Michele Benini, direttore del dipartimento di sviluppo dei sistemi energetici di Rse

10.30-11.00 – Nucleare: nuove opportunità per l’Italia?

Antonio Naviglio, professore ordinario di ingegneria nucleare dell’università La Sapienza di Roma

11.00-11.30 – Efficienza energetica: settore civile e industriale

Cinzia Buratti, professoressa associata di fisica tecnica ambientale UniPg

Mirko Filipponi, professore associato di fisica industriale dell’università di Camerino

11.30-12.00 – Il ruolo delle professioni nella transizione energetica

Andrea Sconocchia, presidente dell’Ordine degli ingegneri di Terni

12.00-12.30 – Nuove competenze e formazione

Andrea Di Schino, professore associato di metallurgia UniPg

12.30-13.00 – Il vettore idrogeno: un utile strumento per la decarbonizzazione

Luigi Mazzocchi, direttore del dipartimento tecnologie di generazione e materiali di Rse

13.00-13.30 – La strategia italiana sulla transizione energetica

Marco Scurria, Senatore della Repubblica

14.30-15.00 – L’energia positiva delle relazioni

Davide Venturi, executive director BNI per la region Perugia-Rieti-Terni

15.00-17.30 – Tavola rotonda: Le comunità energetiche come strumento per la transizione, la decarbonizzazione e contrasto all’energy poverty

Andrea Baldanza, magistrato della Corte dei Conti

Paolo Arriconi, questore del Senato, membro della XIII commissione (territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica

Francesco Burelli, presidente Anaci

Claudio G. Ferrari, presidente Federesco

Valerio Marangolo, funzionario della direzione ambiente ed energia

Giovanni Esposito, presidente del Cnpi

17.30-17.45 – Conclusioni e ringraziamenti

Sandro Gabriele, presidente Ordine periti tecnici e industriali di Terni e provincia