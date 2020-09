Trasimeno, sponde invase da sporcizia e alghe: «Uno scempio»

di F.L.

Di certo non un bel biglietto da visita, soprattutto nei confronti dei molti turisti (anche stranieri) che hanno scelto la zona per le vacanze, le immagini che arrivano da Torricella di Magione, sul lago Trasimeno, dove alghe e sporcizia la fanno da padrone lungo le rive del bacino. Cittadini e imprenditori puntano così il dito contro la mancata manutenzione e pulizia delle sponde.

La protesta

«È uno scempio» dice senza mezzi termini Lorenzo, un giovane residente che segnala la situazione. «Ogni estate si ripropone la stessa problematica – aggiunge -, ma la siccità di questi mesi non ha fatto che aggravarla, rendendola ancora più evidente rispetto al passato». E così sulle sponde fanno ‘bella’ mostra di sé cumuli di alghe, pesci morti, ma anche sporcizia lasciata da qualche incivile. «La situazione è la stessa anche in altre zone del lago e lamentele non mancano anche da parte dei turisti» continua il cittadino. Che si chiede: «Perché nessuno interviene? A chi spettano manutenzione e pulizia delle sponde? L’Unione dei Comuni del Trasimeno per cosa è stata creata?».