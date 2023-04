Traverse e brividi: il Perugia non sfrutta il jolly contro la Spal

Rimpianti o sospiro di sollievo? Questo viene da chiedersi al termine della partita terminata 1-1 tra Spal e Perugia al ‘Mazza’ di Ferrara. Gli uomini di Castori hanno mostrato miglioramenti, colpito due traverse e sciupato ghiotte occasioni da gol. Ma nel finale è stato tolto dal Var alla Spal il gol del ko biancorosso. Umbri ancora in zona play out in attesa del 1° maggio quando si affronteranno Brescia e Cosenza al ‘Rigamonti’.

Cronaca

Il primo squillo è dei padroni di casa ma Furlan non si fa sorprendere sulla punizione battuta da Maistro (3′). Risponde Luperini dall’altra parte con la sua conclusione che viene invece deviata in angolo (10′). Assenza importante dopo dieci minuti nei biancazzurri con Nainggolan che deve dare forfait e lascia il posto a Zanellato. Passa praticamente un minuto e Casasola su corner di Lisi trafigge Alfonso. Non manca la reazione degli estensi con Moncini (15′) e Arena (25′) che però non inquadrano lo specchio. Al 40′ gli ospiti hanno l’occasione per portarsi sul 2-0 con Kouan, servito egregiamente da Di Serio, ma l’ivoriano ci prova di prima intenzione e colpisce in pieno la traversa. Scocca l’ora di gioco ed ecco l’errore che i grifoni regalano ogni giornata all’avversario. Troppo scomposto Casasola su cross di Maistro. Calcio di rigore trasformato da Moncini. Incredibile al 71′ quando Luperini colpisce la seconda traversa di giornata del Perugia, scheggiandola su assist di Iannoni. Un minuto dopo Di Serio sbaglia l’impossibile calciando a lato a porta vuota dopo l’uscita di Alfonso. Il portiere all’83 compie invece un grande intervento sul subentrato Di Carmine che già aveva pregustato la rete decisiva. Brivido finale quando Prati serve Maistro che da fuori area a giro batte Furlan. Tocca prima con un braccio e il gol viene annullato dopo check al var. Finisce 1-1 al Mazza. Rimpianti o sospiro di sollievo?