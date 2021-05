Tre furti all’alba a Bastia Umbra: presi i ladri, recuperato il bottino

Nella notte fra sabato e domenica, a Bastia Umbra, avevano preso di mira tre attività – una bar tabacchi, un’edicola e una stazione di servizio – portando via beni per diverse migliaia di euro. Dalla tabaccheria/bar – colpita intorno alle 4 di mattina – avevano asportato sigarette, gratta e vinci e denaro per un bottino di circa 10 mila euro. Dall’edicola avevano rubato blister in plastica e 23 sim card e dalla stazione di servizio, vari arnesi da lavoro.

Riconosciuti

Immediate le indagini del commissariato di Assisi che, grazie alla collaborazione della polizia Locale di Bastia Umbra, hanno permesso di risalire ai due presunti responsabili del furto. Le immagini delle telecamere presenti in zona, dal furgoncino bianco utilizzato per rubare fino alla fisionomina dei due soggetti, hanno permesso di concentrare i sospetti su un 51enne ed un 33enne di origini calabresi, entrambi con precedenti penali, residenti nel Perugino.

Presi

Gli agenti del commissariato si sono così portati presso l’abitazione dei due soggetti, rinvenendo – dentro il furgoncino e in casa – parte del materiale asportato, gli indumenti usati durante i tre furti, arnesi da scasso ed anche della droga. In particolare c’erano 13 grammi di hashish, nella disponibilità del 33enne, e una siringa di eroina che il 51enne ha detto di aver preparato per sé. Entrambi sono stati denunciati per furto aggravato, il 33enne anche per detenzione di droga a fini di spaccio e il 51enne per la violazione della sorveglianza speciale. I titolari delle attività derubate potranno presto tornare in possesso dei beni sottratti.