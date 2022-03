«Tre parchi tifernati intitolati a donne»

Tre parchi di Città di Castello saranno intitolati a figure femminili che hanno segnato la storia. Il progetto si rifà alla campagna Anci ‘8 marzo, tre donne, tre strade’.

La decisione della giunta

Nella giornata internazionale della donna il sindaco, Luca Secondi, e la giunta tifernate annunciano una originale iniziativa per dare un senso ancor più concreto all’Otto Marzo ed andare oltre la data ufficiale. Tre parchi ‘rosa’ intitolati a figure di donne che hanno lasciato il segno nella storia. Il comune, aderendo all’invito di Anci Umbria che propone una sensibilizzazione sul tema della toponomastica, ha deciso di intitolare tre parchi cittadini a tre figure femminili che abbiano avuto ruoli importanti nel corso della storia, dell’evoluzione della scienza e delle arti.

Anche gli alberi

«È nostra intenzione coinvolgere anche tutto il mondo del nostro volontariato, per dare il giusto spazio anche a quelle straordinarie figure femminili che si sono distinte per il loro spiccato valore sociale – dice Luca Secondi – l’indicazione che daremo come amministrazione è quella di scegliere un nominativo locale, uno nazionale ed uno internazionale, per unire così le tre anime del paese”. Dal censimento arboreo in corso di svolgimento si evince che sono circa 7 mila le piante presenti negli oltre 60 ettari coperti dalle 1.063 aree del territorio comunale: 30 le aree verdi attrezzate comunali, 20 i giardini di scuole, istituzioni e associazioni di competenza municipale e 10 aiuole dove si trovano monumenti commemorativi»