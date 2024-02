Treni in Umbria, 20 ritardi oltre l’ora in un mese. E arrivano nuove modifiche

Venti treni in ritardo su 50 in un mese, in alcuni casi anche anche con oltre l’ora di attesa: è implacabile la fotografia scattata dal Coordinamento Comitati pendolari umbri, che da tempo monitora la situazione dei collegamenti ferroviari da e per l’Umbria, confermando quella che è la percezione di migliaia di viaggiatori che ogni giorno si muovono sui convogli, soprattutto per lavoro. La rilevazione – tratta dal TardaViaggio di Sergio Fortini – si riferisce al mese di gennaio ed è riportata dal Messaggero Umbria nell’edizione di martedì.

Lo studio

Secondo questa classifica in testa, come ritardo medio, c’è il regionale veloce 4085 Santa Maria Novella-Foligno, che parte da Firenze alle 18.14 e arriva a Foligno alle 21.09: su 25 giorni di monitoraggio per 15 giorni ha portato un ritardo tra 6 e 5 minuti, quattro volte tra 16 e 30 minuti, cinque volte tra i 31 minuti e l’ora di ritardo e una volta sopra l’ora. Venti in tutto le corse monitorare dal TardaViaggio che hanno accumulato più di un’ora di ritardo, in alcuni casi anche due volte nel periodo interessato, come il regionale veloce 4089 Firenze Santa Maria Novella-Foligno delle 20.14, oppure del regionale veloce 4084 che parte da Foligno alle 19.03 e arriva a Firenze alle 21.50. Due i ritardi superiori all’ora nel corso del mese di gennaio, anche per il Roma Termini-Foligno delle 12.22.

I lavori

Intanto nuovi lavori in vista sulla linea dell’alta velocità Roma-Firenze e nuove modifiche alla circolazione anche sulle tratte che interessano i viaggiatori umbri: Trenitalia ha fatto sapere che nelle notti del 2, 3 e 17 marzo, 6, 7, 13 e 14 aprile, 4 e 5 maggio, dalle 22 alle 6, per lavori di potenziamento infrastrutturale, sono previste variazioni ad alcuni treni Regionali delle relazioni Roma – Chiusi / Firenze, Roma – Terni / Ancona, mentre il treno RV 4108 Roma Termini (21.50) – Chiusi (23.40) ha origine da Roma Tiburtina e anticipa l’orario di partenza da Roma Tiburtina alle ore 21:25.Ma non è finita: nei giorni 24 e 25 febbraio, 9, 10, 23 e 24 marzo, dalle 14 del sabato alle 14 della domenica, sempre per lavori di potenziamento infrastrutturale, sono previste altre variazioni. Alcuni Frecciarossa sono instradati sulla linea convenzionale tra Roma e Firenze con un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti; i Frecciargento della relazione Ravenna – Roma (che transitano anche per l’Umbria) possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti; alcuni Intercity e Intercity Notte delle relazioni Ancona/Perugia – Roma, e alcuni treni Regionali delle relazioni Fiumicino Aeroporto/Fara Sabina/Poggio Mirteto – Orte, Roma – Chiusi/Arezzo/Firenze, Roma – Terni/Foligno/Perugia/Terontola, Roma – Ancona, Roma – Orte – Viterbo, Napoli – Sapri/Cosenza, Salerno – Caserta, Salerno – Napoli Campi Flegrei sono cancellati. Sono previste corse con bus nelle tratte Orte/Poggio Mirteto/Fara Sabina – Roma Tiburtina, Roma Tiburtina – Viterbo Porta Fiorentina, Roma Termini – Roma Tiburtina – Orte/Terni.