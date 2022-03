Trenitalia, assunzioni in arrivo anche in Umbria

Novità interessanti sul fronte occupazionale per Trenitalia: il piano 2022 condiviso dall’azienda con i sindacati prevede infatti 700 nuove assunzioni in tutta Italia, di cui 600 destinati ai processi operativi di equipaggi, manutenzione e commerciale. Nuovi ingressi sono dunque attesi anche in Umbria, dove sono attualmente circa gli 30 addetti tra officine, personale di bordo e macchina.

La soddisfazione del sindacato

«È una buona notizia anche per la nostra Umbria – commenta in una nota la Filt Cgil regionale – che certamente avrà la sua quota parte per integrare l’attuale forza lavoro. Si inverte così una tendenza negativa durata tre anni, che ha messo sotto pressione la gestione operativa dei processi aziendali, a causa della cronica carenza di personale». Centrale nell’accordo sottoscritto dai sindacati, secondo la sigla di categoria della Cgil, è poi la contrattazione territoriale, in particolare su temi specifici come ferie, logistica, refezione e criticità turni. Infine, aspetto molto rilevante per l’Umbria, la forte spinta del sindacato sul tema della manutenzione rotabili. «Come sindacato – spiega ancora la Filt Cgil dell’Umbria – abbiamo chiesto a Trenitalia l’attivazione di tavoli territoriali dedicati per trovare una risoluzione positiva alla forte conflittualità presente oggi nel settore a livello regionale, dimostrando nei fatti di volere confermare il ruolo centrale e strategico del processo manutentivo».