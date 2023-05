Trionfo Nuoto Club Terni ai campionati regionali Esordienti B

Si è concluso lo scorso 28 maggio il campionato regionale Esordienti B 2023 di nuoto, svoltosi a Perugia presso la piscina comunale ‘Pellini’, che ha visto la partecipazione di ben undici società sportive. Il primo posto è stato conquistato dalla squadra del Nuoto Club Terni con 350.50 punti; seconda classificata con il punteggio di 182.50 ‘Arete SSD’di Bastia Umbra; terzo posto per ‘Libertas RN Perugia’ con 157.00.

Soddisfazione per il Nuoto Club Terni

L’ottimo lavoro di squadra ha permesso al Nuoto Club Terni di conquistare numerosi primati regionali, tra i più importanti sicuramente le staffette 4×50 stile libero e 4×50 mista, sia femminile che maschile. I giovani atleti ternani si sono distinti in molte prove individuali, portando a casa un consistente numero di medaglie e salendo sul podio praticamente in ogni gara. «Una vittoria meritata – la definisce il coordinatore tecnico Fabio Leopoldi – per le ragazze e i ragazzi che hanno lavorato duramente nel corso della stagione, creando una squadra molto unita. Fondamentale la preparazione e il contributo dei loro allenatori Francesco Sabatini, Emanuele Vagnozzi e del preparatore atletico Giovanni Tarquini. Guardiamo con positività al futuro e alle gare che ci attendono, sicuri di mettere sempre tutto l’impegno di cui siamo capaci per raggiungere altri traguardi come questi». Il team del Nuoto Club Terni è composto da Antonelli Edoardo, Battistoni Anna, Bongarzone Camilla, Bongarzone Ginevra, Catozzi Elena, Conti Eva, De Angelis Jacopo, Firmani Lucia, Friggi Greta, Gobbi Mattia, Gugliotta Thomas, Leonardi Linda,Manna Vittoria, Nardi Cesare, Pileri Sveva, Petessi Edoardo, Polito Filippo, Santicchia Benedetta, Votoni Sofia.