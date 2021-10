Turnover, avvio shock e anche rigore fallito: Cosenza-Ternana 3-1

Tanto turnover, cambio modulo, avvio shock, sbandate difensive, rigore fallito e Ternana ko a Cosenza. Non è mancato nulla. Il turno infrasettimanale in terra calabrese è decisamente amaro per i ragazzi di Cristiano Lucarelli: i rossoblù si impongono 3-1 con le marcature di Gori e Millico, più l’autorete in apertura di Ghiringhelli. Inutili i gol di Mazzocchi e il forcing finale. Lunedì pomeriggio il cammino rossoverde riprenderà dal confronto casalingo contro il Como. Le scelte di Lucarelli non hanno pagato. Peccato, il match era alla portata. Ma più di qualcosa è andato storto, a partire dall’azzardo del tecnico livornese.

LUCARELLI, LA ‘SBORNIA’ NON GESTITA E I DIECI CAMBI CHE VOLEVA FARE – VIDEO

Proietti capitano, turnover davanti. Avvio shock: 2-0



Lucarelli lascia in panchina Donnarumma, Falletti, Furlan, Palumbo e Sørensen, in campo nell’undici di partenza ci sono Boben, Paghera, Mazzocchi, Salzano e Pettinari in un atipico 4-4-2 ed una linea offensiva a quattro in transizione. Scelta che non avrà successo. Prima azione e il Cosenza passa: accelerazione di Caso sulla destra (l’esterno ex Brescia e Paghera bruciati sullo scatto), cross in area e Bittante, tutto solo dall’altro lato, calcia con il mancino in porta da posizione defilata. Leggera deviazione di Ghiringhelli e palla in rete. I calabresi mostrano un piglio più deciso rispetto ai rossoverdi ed i ragazzi di Lucarelli faticano e non poco. Pettinari spreca in malomodo l’assist di Boben calciando a lato solo davanti a Vigorito, poi altro patatrac difensivo e 2-0 rossoblù: rinvio di Capuano, Carraro colpisce di testa per lanciare in profondità Gori che, con troppa facilità, si infila tra i centrali delle Fere ed in velocità batte con un preciso mancini Iannarilli. Partenza da incubo.

La Ternana si sveglia, Mazzocchi riapre il match



Il turnover non paga, anzi, è evidente la mancanza degli automatismi e della fluidità di manovra delle ultime apparizioni. Fatto sta che dal quarto d’ora in avanti la Ternana prende il controllo del match alla ricerca del gol per riaprire il match ed il Cosenza si difende senza troppe difficoltà, poi al 23′ ci pensa Mazzocchi a riaccendere le speranze rossoverdi: il 23enne milanese prende palla ai venti metri, avanza e con un mancino rasoterra sorprende dalla distanza un incerto Vigorito. Palla al centro e 2-1. I brividi sono tutt’altro che terminati per Boben e compagni. Alla mezz’ora è il palo a salvare i rossoverdi sul destro di potenza da fuori area a firma Florenzi: Iannarilli devia la sfera, poi il legno fa il resto. Nel finale di frazione non accade granché fatta eccezione per un tiro debole di Boben e al riposo si va con i padroni di casa in vantaggio. Approcco da dimenticare in casa Fere.

Fere vicine al pari, bene Iannarilli. Triplo cambio

Non ci sono cambi alla ripresa del gioco e la Ternana ha un atteggiamento ben diverso rispetto alle fasi iniziali del primo tempo. Il Cosenza si chiude per difendere il risultato e al 50′ trema: assist di Partipilo e diagonale in velocità di Paghera – da posizione defilata – che termina di poco fuori dallo specchio della porta. I ragazzi di Zaffaroni non dormono ed è Iannarilli a salvare tutto sul contropiede che porta Caso a ritrovarsi solo davanti a lui: uscita sui piedi e pericolo sventato; pochi secondi ed è Palmiero con una conclusione da lontano a sfiorare il palo. Match pimpante. Al quarto d’ora Lucarelli opera un triplo cambio con gli ingressi di Falletti, Palumbo e Defendi per Ghiringhelli, Paghera e Salzano. Si cambia sistema tattico. Non basterà.

Tris Cosenza, forcing ospite. Penalty fallito



Nel momento di maggior pressione della Ternana è il Cosenza a passare per la terza volta. Fere disattente nel pacchetto arretrato: preciso servizio di Gori dalla destra, Millico è reattivo al centro dell’area e, senza marcatura, spedisce in rete con il destro di fronte a Iannarilli anticipando Defendi. Lucarelli attende qualche minuto e fa entrare in campo Donnarumma al posto di un insufficiente Pettinari. Ma è ancora Mazzocchi a mettere in subbuglio la retroguardia rossoblù: al 73′ è lui a sbagliare una buona chance aerea per il 3-2 sugli sviluppi di un prezioso assist del trequartista uruguaiano. L’ultimo cambio per il tecnico livornese è Peralta per Partipilo, è forcing rossoverde: l’argentino arriva alla conclusione sotto misura all’83’ senza trovare il bersaglio. C’è solo la Ternana fino al triplice fischio, con tanto di rigore sancito al 94′ per un fallo di Rigione su Peralta: Vigorito para entrambi – Colombo lo fa ribattere – i penalty del 99 ex Brescia e la contesa termina sul 3-1. Pessimo pomeriggio, ci sarà di cui parlare nello spogliatoio.

Il tabellino

Cosenza (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Pirrello; Šitum, Carraro, Palmiero (c, 78′ Gerbo), Florenzi (61′ Anderson), Bittante (77′ Corsi); Gori (89′ Pandolfi), Caso (61′ Millico). A disposizione: Saracco, Matoševič, Minelli, Venturi, Vallocchia, Sy, Kristofferson. Allenatore: Marco Zaffaroni

Ternana (4-4-2): Iannarilli; Ghiringhelli (59′ Falletti), Boben, Capuano, Martella; Partipilo (78′ Peralta), Paghera (59′ Palumbo), Proietti (c), Salzano (59′ Defendi); Mazzocchi, Pettinari (72′ Donnarumma). A disposizione: Krapikas, Sørensen, Kontek, Celli, Diakité, Agazzi, Furlan. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como (assistenti Gamal Mokhtar di Lecco e Michele Grossi di Frosinone, IV ufficiale Domenico Leone di Barletta); addetto Var Fabio Maresca di Napoli, assistente Damiano Margani di Latina.

Reti: 3′ Ghiringhelli a., 8′ Gori, 64′ Millico (C), 23′ Mazzocchi (T)

Ammoniti: 66′ Anderson, 89′ Rigione (C)

Recupero: 0; 4 (8 effettivi)



Note: Vigorito (C) para un rigore di Donnarumma al 97′