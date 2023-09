‘Tutto il monno è paese’: ad Acquasparta la festa dei popoli

Una festa multiculturale che celebrerà tutte le famiglie di tante nazionalità, ma anche di provenienza da diverse regioni italiane, che hanno scelto di chiamare Acquasparta ‘casa’. L’appuntamento con ‘Tutto il monno è paese’, evento organizzato dalla pro loco Acquasparta, si svolgerà sabato 30 settembre a palazzo Cesi. Il via alle ore 16 con il laboratorio per bambini con letture in spagnolo, francese, inglese e bulgaro. Alle 17 cooking show di cucina albanese, romena e marocchina e a seguire danze e balli dal mondo con musica caraibica, africana, successi pop europei e balcanici. La festa dei popoli ha il patrocinio del Comune di Acquasparta e la collaborazione organizzativa di associazione contrada San Cristoforo, associazione Banda di Acquasparta, coop Welfare e la Croce Rossa di Avigliano Umbro. Dalla pro loco di Acquasparta la gratitudine «per tutti i soci di ogni regione di Italia e di ogni nazione che ci hanno sostenuto con entusiasmo e senso di comunità».

