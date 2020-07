Ubriaco e ‘molesto’ al bar: c’è l’arresto

Ubriaco, lunedì sera ha iniziato a molestare i clienti di un bar di San Sisto (Perugia) tanto da costringere i presenti a chiamare la polizia. Che quando è arrivata sul posto con la squadra Volante, ha provato a calmare il soggetto. Che per tutta risposta ha iniziato a minacciare ed offendere gli agentu, cercando pure di aggredirli. Un poliziotto è stato costretto a rivolgersi alle cure del pronto soccorso ma l’uomo – 23enne albanese con precedenti di polizia – è stato arrestato per resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale e quindi denunciato per danneggiamento aggravato.

