UJ 2024, completato il programma: manca solo il Big per la serata di esordio

di Giovanni Cardarello

Dalle ore 12 del 27 febbraio sono ufficialmente in vendita i biglietti per le ultime date che mancavano all’appello nel cartellone dell’edizione 2024 di Umbria Jazz. Dopo gli annunci relativi a personaggi del calibro di Lanny Kravitz, dei Toto e di Veronica Swift, infatti, i responsabili dell’edizione numero cinquantuno, hanno scoperto le ultime carte da giocare. E sono carte davvero di grande interesse e prestigio.

Grande interesse e prestigio che vedono per l’edizione in programma nella consueta location dell’Arena Santa Giuliana dal 12 al 21 luglio, cui seguiranno Umbria Jazz Weekend, a Terni dal 12 al 15 settembre e Umbria Jazz Winter, a Orvieto dal 28 dicembre al 1 gennaio 2025, i principali nomi del panorama mondiale del funky-jazz. Parliamo di Cha Wa e del doppio show di Tower of Power e Hiromi’s Sonicwonder, sul Main Stage di Perugia, rispettivamente il 14 e il 16 luglio. Ma non solo.

Le altre caselle vuote saranno riempite dal grande ritorno del pianista Brad Mehldau, accompagnato da un Top Band composta dal sassofonista Chris Potter, dal contrabbassista John Patitucci e dal batterista Johnathan Blake, dall’immenso Djavan, che chiuderà il 21 luglio la 51°edizione e dai pianisti cubani Chucho Valdés e Roberto Fonseca. Un programma che gli stessi organizzatori definiscono ampiamente multiculturale venato con grandi riflessi di mild-pop, di soul-blues e come accennato di funky-jazz. Ma non è finita qui

Il 18 luglio sarà in programma una serata tutta femminile con voci amatissime in Europa ma provenienti da angoli meno noti del panorama, ovvero l’islandese Laufey, vincitrice del Grammy e la cantautrice e attrice della Costa d’Avorio Fatoumata Diawara. Come accennato la serata finale, sarà appannaggio di Djavan uno dei principali artefici del lancio della cultura brasiliana sulla ribalta mondiale, prima di lui nella stessa serata finale la band vincitrice del Latin Grammy 2014, la Pacific Mambo Orchestra.

A questo punto manca una sola casella da riempire, quella più importante, quella della serata di apertura in programma il 12 luglio. Nomi ne circolano diversi ma sembrano tutti depistaggi in attesa dell’annuncio di un nome che, i beni informati, giudicano di livello superlativo assoluto. Non ci resta che attendere.