Un artista ternano in esposizione a Roma. Si tratta del 43enne Gabriele Bentivogli che, dallo scorso 6 maggio, è protagonista alla GaRd – Galleria arte Roma design – di via dei Conciatori 3 con ‘Graziosa’: un’esposizione delle sue opere più importanti e rappresentative legate al mondo dell’espressionismo astratto. I lavori saranno in mostra fino a lunedì 22 maggio. Bentivogli in passato ha vinto diversi concorsi regionali.

