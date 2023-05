Canoa, Terni d’argento in Europa grazie ad Alberto Migliosi

Un ternano vicecampione d’Europa a squadre nella canoa. Grande gioia nella giornata di sabato per Alberto Migliosi, protagonista a Skopje (Macedonia del Nord), capace di conquistare l’argento nel K1 sprint discesa in compagnia di Lorenzo Corti e Giacomo Abbiati: per loro un 45.32 in grado di superare tutti tranne i neo campioni della Slovenia, trionfatori per appena undici centesimi di vantaggio. A chiudere il podio la Francia in 45.88. L’under 23 è in forza da tempo al Cus Pavia e già in passato ha conquistato piazzamenti rilevanti in ambito internazionale.

