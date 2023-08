Un torneo nel segno dell’amicizia in ricordo di Alessio Felicino

Come se Ale fosse ancora in campo, con la sua ’10’ sulle spalle. Il Roma Club Perugia ‘Alessio Felicino’ organizza per mercoledì 23 agosto un torneo in suo ricordo. Nel triangolare di Agello (Magione), con fischio d’inizio alle 20, partecipano Tavernelle, Settevalli Pila e Capocavallo. Diversi gli invitati d’onore in una lista che non esclude fuochi d’artificio. I già annunciati sono l’ex tecnico del Perugia Serse Cosmi, l’ex capitano del Grifo Aleandro Rosi, il baby talento della Roma Edoardo Bove e il procuratore Diego Tavano. L’ingresso costa 5 euro e il ricavato sarà completamente devoluto in beneficienza all’associazione per la ricerca sull’amiloidosi, con la possibilità di fare una donazione anche a distanza scrivendo per ogni informazione a [email protected]. Si tratta del secondo torneo, dopo quello organizzato a San Sisto nell’estate 2022, per ricordare Alessio Felicino, ex stella del calcio a 5 con un passato tra i dilettanti in Umbria con Tavernelle e Corciano e nel futsal regionale con la Gadtch 2000 Perugia. L’ex calciatore, nato a Roma, aveva scelto San Sisto come luogo dove vivere con la sua compagna e la loro figlia. A febbraio 2022 è stato strappato all’affetto dei suoi cari da un attacco fulminante di amiloidosi, una malattia rara che purtroppo lo ha aggredito al cuore. Il Roma Club Perugia AF nel suo primo anno di vita ha organizzato diverse iniziative per i tifosi del capoluogo umbro donando sempre in beneficienza parte del ricavato degli eventi. L’associazione è pronta ad inaugurare a breve la nuova sede.

