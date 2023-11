Una giornata dedicata all’olio nuovo a Valle Antica

Il 12 novembre il nuovo olio sarà protagonista del pranzo organizzato dal Gruppo Tacconi Ottelio presso le proprietà di campagna a Valle Antica (San Gemini). Si potrà degustare il menu pensato dallo chef e, per i più piccoli, si svolgerà un’attività per scoprire il mondo delle olive e dell’olio. I bambini parteciperanno attivamente alla raccolta delle olive e metteranno le ‘mani in pasta’ per preparare il pane che gusteranno caldo e con l’olio nuovo. L’agronomo del Gruppo spiega che «per la stagione 2023 occorrerà gestire la scarsità di piogge. La raccolta delle olive quest’anno – prosegue – si affronterà con difficoltà, anche perché prima della siccità estiva hanno inciso le eccessive piogge di primavera. Cosicché a inizio estate si sono determinati moltissimi aborti fioreali, diminuendo di molto la produzione». A fronte delle difficoltà meteorologiche, la qualità e sanità delle olive è ottima: infatti negli oliveti non c’è traccia della mosca olearia. Per informazioni sull’evento: 0744.243454

Condividi questo articolo su