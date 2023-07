Unclassifiable: 14 artisti ternani in mostra a Todi

LE IMMAGINI

Ci sarà anche una folta schiera di artisti ternani alla mostra internazionale d’arte contemporanea ‘Unclassifiable’, un progetto di arti visive promosso da ARTOUT, associazione attiva a Todi e impegnata dal 2019 nella promozione dei linguaggi del contemporaneo sul territorio tuderte, in linea con la fitta programmazione della città umbra che ha fatto della cifra culturale il suo fiore all’occhiello. L’allestimento, ad ingresso libero, verrà inaugurato sabato 29 luglio alle ore 18 presso la Sala delle Pietre in piazza del Popolo. Sarà visitabile fino al 16 agosto e le opere saranno successivamente esposte dal 18 agosto al 3 settembre negli spazi di ARTOUT Contemporary Art Ground, in via del Mercato Vecchio 2, sempre a Todi.

Lo spirito dell’esposizione

«L’associazione – spiegano i promotori – ha selezionato, attraverso un bando aperto ad artisti e artiste residenti o attivi nei paesi dell’Unione Europea, oltre 100 opere per una mostra collettiva internazionale che ha come non-tema proprio l’impossibilità di classificare o etichettare l’arte e dunque il suo focus nella cifra ibrida e unica che è la natura stessa dell’opera, dalla sua creazione, dall’idea che ne è alla radice, fino ai gesti che ne hanno portato a compimento la genesi. Le opere esposte aderiscono esclusivamente alla libera scelta di ogni singolo artista riguardo alle forme, alle tecniche, ai materiali e ai contenuti coerentemente con la propria ricerca, poetica e pratica artistica avendo ognuna l’unico vincolo della dimensione modulare di 30×30 cm. Il progetto diventa così un percorso di confronto tra diversi linguaggi e sperimentazioni dell’arte, dalla pittura alla fotografia, alla scultura, alla fiber art, all’illustrazione, tra artisti/e di differenti generazioni, background, formazioni e aree geografiche».

La lista

Gli artisti ternani selezionati sono: Matteo Aiani, Valentina Angeli, Francesca Ascione, Lauretta Barcaroli, Nello Bordoni, Silvia Giani, Francesca Graziano, Kamila Kerimova, Jorex, Angela Palmarelli (Narni), Laura Priami, Marina Raimondi, Nicola Severino, Simone Vannelli.