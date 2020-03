Università, la beffa delle tasse: «Sospenderle»

di A.T.

L’emergenza del coronavirus ha fatto chiudere scuole ed università. Anzi, è stata una delle prime misure restrittive messe in atto dal Governo per limitare il più possibile il contagio in ambienti – come quelli adibiti all’istruzione – affollati e per questo facili vettori di trasmissione. Se da una parte la decisione era prevedibile e imprescindibile, dall’altra parte ha creato non pochi cambiamenti agli studenti.

Le contromisure

Concentrandosi sulla fascia di giovani dai 19 ai 25 anni, che frequentano quindi l’università, molti istituti hanno sin da subito messo in atto lezioni a distanza, facendo sì che il virus non intaccasse troppo la tabella di marcia dei programmi universitari. Situazione diversa per chi doveva sostenere esami o laurearsi. Nel primo caso è stata decisa la sospensione, nel secondo la discussione e proclamazione anch’essa online.

Tassa e mora

Le critiche alle restrizioni, per quanto siano misure attuate per la salute di tutti e con la speranza di porre un freno al contagio, non sono però mancate. «Esami e lauree sono state giustamente sospese – spiega una studentessa dell’ateneo perugino, della facoltà di scienze motorie -. Io dovevo laurearmi a fine marzo e aspettavo di dare l’ultimo esame. Nel frattempo, però, scatta automaticamente il versamento della tassa per i fuoricorso e una mora di 200 euro per chi non è riuscito a laurearsi in tempo».

Disagi su disagi

Disagio, quindi, che va ad aggiungersi al cambiamento di routine dello studente che, bloccato nella propria abitazione, segue le lezioni a distanza o studia per un esame che è stato posticipato o, ancora, attende la fine del suo percorso universitario senza risposte troppo definitive. Sì, perché, se il problema degli esami, delle lezioni o della laurea sembra essere stato risolto, non è lo stesso per la tassa (con l’aggiunta di una mora) che a doppia o tripla scadenza l’università chiede di pagare.

«Sospendere le tasse»

Molti, come la studentessa di Perugia, sollecitano per la sospensione del pagamento: «Per ora mi saltano l’esame e la laurea, come me a molti altri. La tassa online è automatica, quella non aspetta. Ci devono sospendere le tasse, rinviare la laurea a luglio per darci la possibilità di fare gli ultimi esami e laurearci come vorremmo noi, non tramite uno schermo». Nel frattempo, per la giornata di venerdì si attende un nuovo decreto economico per sostenere le famiglie italiane durante l’emergenza ma di una misura per la ‘messa in pausa’ del versamento universitario ancora nessuna menzione.