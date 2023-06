Costanza Laliscia ancora campionessa italiana assoluta

Un’umbra campionessa italiana assoluta di endurance. A festeggiare a Castiglione del Lago, nella prima giornata dei tricolori Open a firma Fise, Coni e Fei, è Costanza Laliscia: in sella a Perseverancia Escondido l’amazzone perugina del Fuxiateam si è imposta alla media di 17,866 km/h. Ora per lei all’attivo ci sono tre medaglie d’oro ed altrettanti argenti. Ad organizzare l’evento è l’Italia Endurance Asd con il patrocinio di Regione, assemblea legislativa Umbria, Provincia, Comuni di Castiglione, Tuoro sul Trasimeno, Cortona e l’università degli studi di Perugia. C’è il supporto di Afor e Gal Trasimeno Orvietano con l’Aucc – Associazione umbra per la lotta contro il cancro – sponsor solidale.

