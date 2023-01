Usl2 chiude alcuni punti vaccinali: «Dosi in farmacia e dal medico di famiglia»

di Fra.Tor.

Riparte la corsa al vaccino anti-Covid, ma i ternani lamentano delle difficoltà. Alcuni cittadini segnalano, infatti, che «dal portale regionale delle vaccinazioni non riusciamo a prenotare la vaccinazione. Non risultano appuntamenti disponibili, come se non ci fosse nessun medico idoneo a somministrare il vaccino. Questo problema, forse, riguarda l’intero territorio della Usl Umbria 2, perché nel perugino, invece, si trovano appuntamenti disponibili. Cosa dobbiamo fare per poterci vaccinare?».

La risposta della Usl Umbria 2

«Abbiamo avuto conferma dalla Regione – è la risposta della Usl Umbria 2 – che alcuni punti vaccinali al momento sono chiusi, ecco perché gli utenti non riesco a prenotare appuntamenti tramite il portale. Ma non devono assolutamente allarmarsi perché sia le farmacie aderenti, riportate in un elenco nel portale regionale, che i medici di medicina generale, vaccinano regolarmente. Secondo il referente regionale, fortunatamente, l’offerta supera di gran lunga la domanda». La questione sarebbe legata al mancato rinnovo dei contratti dei medici vaccinatori: al momento – secondo l’azienda sanitaria – la situazione non rappresenta una criticità. Se la ri chiesta di quarte dosi dovesse invece ‘decollare’, il problema – in linea teorica – potrebbe porsi. Staremo a vedere.

Cosa non torna

In aggiunta a ciò, per dovere di precisione, è opportuno chiarire che non tutti i medici di medicina generale sono ‘medici vaccinatori’. Che ci sono farmacie umbre incluse nell’elenco della Regione, dove in teoria si può ricevere il vaccino anti Covid, che – una volta contattate – affermano di non somministrare alcun vaccino. E, infine, che la Usl1 ha visto rinnovati tali contratti dei ‘medici vaccinatori’ a differenza della Usl2.